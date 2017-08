KETTCAR wollen es wissen!

KETTCAR haben die drei Konzerte diesen August - am 16.08. in Karlsruhe (ausverkauft), 17.08. in Düsseldorf (ausverkauft), jeweils gemeinsam mit Thees Uhlmann & Band, und am 18.08. in Hamburg - noch nicht einmal gerockt, können aber schon jetzt nicht genug kriegen. Das ist gut, denn dadurch kommt es nach fünfeinhalb

Jahren und einer Soloplatte von Marcus Wiebusch jetzt zu einer richtigen Tour der Band. Mit einem neuen Album ist die Hamburger Indierock-Band im Januar & Februar 2018 dann auf Tour. Die erste Single aus dem kommenden Album erscheint im August.

18.01. Saarbrücken, Garage

19.01. München, Tonhalle

20.01. A - Wien, FM4 Geburtstagsfest

21.01. A - Graz, PPC

22.01. CH - Schaffhausen, Kammgarn

23.01. CH - Bern, Bierhübeli

24.01. Erlangen, E-Werk

25.01. Stuttgart, Theaterhaus

26.01. Dortmund, FZW

27.01. Bremen, Schlachthof

28.01. Kiel, Max

30.01. Magdeburg, Altes Theater

31.01. Dresden, Schlachthof

01.02. Leipzig, Haus Auensee

02.02. Wiesbaden, Schlachthof

03.02. Köln, Palladium

06.02. Hamburg, Große Freiheit 36

07.02. Hamburg, Große Freiheit 36

08.02. Hannover, Capitol

09.02. Bielefeld, Ringlokschuppen

10.02. Berlin, Huxleys