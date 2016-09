Hammer-Comeback der legendären WAHRSCHAUER-GIG-PARTY

„Wut in der Seele, Hardcore im Herz“

Was am Samstag, den 21.11.2015 im Cortina Bob abging war die hammerharte Rückkehr der WAHRSCHAUER-GIG-PARTYS ins Berliner Nachtleben. Um Punkt 21 Uhr war es so weit: „Das Warten hat ein Ende, uns gehört die Zeit.“ Der WAHRSCHAUER-MÄN höchstpersönlich schenkte gegen eine Spende am Eingang Jägermeister aus. Der Laden war nach kurzer Zeit gefüllt, die Stimmung großartig. Es entwickelte sich ein mitreißender Moshpit. Wir sind immer noch total geflasht.

Von Anfang an - von ALL I’VE GOT über PUNISHABLE ACT bis zu den WAHRSCHAUER-DJs war es ein krachend-geniale Hardcore-Messe. Am Ende enterte sogar der WAHRSCHAUER-MÄN die Bühne ;)

"Die Flamme brennt tief in unserer Brust

aus Leidenschaft, Gewalt und Lust

Einigkeit ist Stärke, doch mit Verstand

Zusammenhalt kein leerer Schwur

Das warten hat ein Ende, uns gehört die Zeit

Schulter an Schulter, Seite an Seit

Für immer von niemandem bezwungen

Für immer sind wir im Hardcore-Clan."

Foto: PUNISHABLE ACT

Foto: ALL I'VE GOT

Foto:

Ein Teil der glücklichen Crew - WAHRSCHAUER-MÄN, Martin & Alex

Vielen Dank an alle für diesen unvergesslichen HC-Abend - besonders an ALL I'VE GOT, PUNISHABLE ACT den WAHRSCHAUER-MÄN und ein klasse krasses Publikum!

Mehr Bilder und Videos folgen in Kürze. Stay tuned! See ya!