FEINE SAHNE FISCHFILET mobilisieren vor Landtagswahl gegen das braune Pack:

Wir sind nicht im Arsch und ihr seid scheiße

FEINE SAHNE FISCHFILET treten mit ihrer „Noch Nicht Komplett im Arsch“-Kampagne an, um den braunen Arschlöchern den Landtagswahlkampf in Mecklenburg Vorpommern zu versalzen. Kein Meter soll den immer weiter erstarkenden Rechten geschenkt, keine Stimme unumkämpft zurückgelassen werden. Die Jarmener Band um Sänger Monschi hat sich daher vor der Landtagswahl das Ziel gesetzt, so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren, um am 4. September bei der

Wahl in Mecklenburg Vorpommern gegen AFD und NPD zu stimmen.

Menschenverachtenden, inhaltsleeren Parolen soll mit Kultur und Veranstaltungen entgegengetreten werden, das dumme Feuer der rechten Tristesse soll von guten Leuten ausgepinkelt, die Suppe versalzen werden.

Deshalb ruft die Band alle guten Leute aus Mecklenburg Vorpommern auf, möge der Ort noch so verlassen und von den etablierten Parteien abgeschrieben sein, sich zu vereinigen und den verschiedenen bunten Events der Band beizuwohnen.

Gestartet ist die Aktion am 21.07.2016 beim Schools Out Konzert im Klex in Greifswald, mit ZUGEZOGEN MASKULIN. FEINE SAHNE FISCHFILET touren durch ihre Heimat um den Leuten zu zeigen, dass es auch anders geht! Traut euch, rottet euch zusammen, ab diesem Tag folgen fast täglich Events, die genutzt werden sollen, um die guten Leute des Landes zusammenzuführen!

Informiert euch hier über die Aktionen oder bestellt Werbematerial für euren Jugendclub, Freundeskreis oder eure kleine Dorfantifagang: http://nochnichtkomplettimarsch.de/

03.08.2016 Wollgast, Kesselbar - „Dorfkids“ Aufwachsen in Vorpommern! Ein Gespräch mit Monchi (JENNIFER ROSTOCK) und LOBBI-MV

06.08.2016 Parchim, Sportplatz Gymnasium - AntiRa Fußballturnier "Noch nicht komplett im Arsch" Cup

06.08.2016 Parchim, Scheune - Vortrag „AfD im Landtag“ von Katherina König (MdL Die Linke Thüringen), Konzert mit THE FLEXFIX und ANTISPIELISMUS

07.08.2016 Rostock, Peter Weiss Haus - „Die AfD - eine Herausforderung für die Demokratie?“ Vortrag von Katharina König & Jan Müller

10.08.2016 Burg Stargard, Gasthof Klüschenberg - Kochsession mit Ole Plogstedt (ROTE GOURMET FRAKTION) und FEINE SAHNE FISCHFILET, Livemusik von AKKTENZEICHEN

Weitere folgen...