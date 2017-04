WAHRSCHAUER präsentiert: SIBERIAN MEAT GRINDER

Der russische HC/Metal Bär kommt zum Brüllen in Berlin vorbei!

14.04.2017, Cortina Bob Berlin: SIBERIAN MEAT GRINDER ist die Hardcore/Metal Band aus Russland. Die Jungs überzeugen mit ihrem einzigartigen unverwechselbaren Stil, welcher Crossover-Trash, Punk, Hip Hop, Power-Metal, Black, Stoner und Elemente andere Genres beinhaltet.

SMG stechen nicht nur durch die gute Qualität ihrer Scheiben und ihre wahnsinnigen Live-Shows hervor, sondern auch durch die vielen selbstproduzierten Videos.

Dort wird das Interesse der Band an Horrorfilmen, Comics und Straßenkultur verdeutlicht, wie z.B. Graffiti, Skateboard und BMX. Mysteriöser Weise kann man so gut wie in jeder Stadt, wo die Band mal gespielt hat, ein Graffiti von SMG finden. Die Musik der Band ist oft in Videos über Extremsportarten zu hören.

Das Design der Merch-Artikel verdient auch eine Erwähnung, denn die Band legt sehr viel Wert drauf und arbeitet mit bekannten Künstlern aus verschiedenen Ländern zusammen. So ist es nicht verwunderlich, dass T-Shirts mit SMG-Motiven auch an Größen wie 7 SECONDS, AGNOSTIC FRONT und TERROR zu sehen sind.

Hier sind noch die restlichen Live-Termine in Deutschland:

14.04. Berlin – Cortina Bob

15.04. Rostock – Mau Club

17.04. Goettingen – EinsB

18.04. Nürnberg – Kunstverein