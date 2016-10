WAHRSCHAUER präsentiert: DISTEMPER

Ab zum tollwütigen Tanz!

Hey Leute! Die geilste und tanzwütigste SKA-Punk-Band aus Russdland ist wieder in auf Deutschlandtour! Es wird Zeit, sich in den kalten Tagen einzuheizen und in positive Schwingungen zu versetzen. Viel Spaß bei DISTEMPER!!!

Tourdaten:

5.10. - GER - Dresden - Chemiefabrik

6.10. - GER - Furth – Kopf & Kragen

7.10. - GER - Berlin - Clash

8.10. - GER - Dusseldorf – The Tube

9.10. - GER - Brussels – Magasin 4

10.10. - FRA- Lille – El Diablo

11.10. - NED - Groningen – Cafe de Zolder

12.10. - GER - Aachen - AZ

13.10. - FRA - Selestat – Le Tigre

14.10. - GER - Schwabisch Gmund - Esperanza



15.10. - AUS - Bregenz - Between

16.10. - GER - Munchen – Backstage

17.10. - GER - Mainz – Kulturcafe

19.10. - GER - Osnabruck – Bastard club

20.10. - GER - Darmstadt – Oettinger villa

21.10. - GER - Jena - Rosenkeller

22.10. - GER - Schwerin – Dr.K