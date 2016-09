In eigener Sache:

25 Jahre WAHRSCHAUER

werden abgefeiert!

(1988 - 2013)



Berlin/Headquarter: It's the bloody truth: Mehr als 25 Jahre WAHRSCHAUER! Hier findet Ihr die erste Ausgabe aus dem Jahr 1988 zum digitalen nachblättern:



=> Unsere erste Ausgabe aus dem Sommer 1988 komplett online (WAHRSCHAUER Nr. 1).







Neben den Schwerpunkt Storys könnt ihr natürlich in gewohnter Quali nachlesen (und -hören!), wen und was wir in den letzten Monaten unter die Lupe genommen haben. Und ihr könnt sicher sein: Es gibt viel zu entdecken!





Aktuell:

Heft

CD-Sampler



Retro:

WAHRSCHAUER Nr. 1